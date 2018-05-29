«Гонка за первенство»: Huawei не позже ноября покажет первый гибкий смартфон-книгу

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Китайская компания собирается стать первой, кто будет внедрять подобные технологии на серийном уровне. Кроме того, в сети уже давно появились патенты и информация о них. Считается, что новинка будет иметь 8-дюймовый OLED-дисплей от компании BOE Technology.

Считается, что китайская компания Huawei в гонке за первенство создаст, покажет и запустит в серийное производство первый гибкий смартфон-книгу не позже ноября 2018 года. Ранее в сети появились изображения с патентов, сейчас же потенциальная новинка обрастает слухами.

Считается, что новое устройство будет иметь 8-дюймовый гибкий OLED-дисплей. Производить их будет компания BOE Technology. Именно она должна усовершенствовать технологию.

Все слухи о гибком смартфоне от Huawei появились на фоне размышлений инсайдеров о гибком смартфоне от Samsung. Однако это всего лишь слухи. В Samsung, к примеру, не один раз заявляли, что они не намерены выпускать гибкий смартфон. Это компания трендов, то есть она только следует по течению, создавая продукты, но не придумывая ничего нового.

Стоит отметить, что крупные компании оформляют патенты для того, чтобы в случае этой волны трендов, они могли побороться за место на рынке. Такая же история, скорее всего, и с Huawei. Кроме того, такие смартфоны создаются годами, то есть компания к ноябрю даже при желании не смогла бы выпустить что-то подобное.