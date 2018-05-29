"Яндекс" презентовал умную колонку

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Стоит отметить, что это первый аппарат, который разработала компания.

"Яндекс" представил умную колонку. Устройство называется "Яндекс. Станция" и представляет собой голосовой помощник. Про особенности устройства рассказал главный разработчик "станции" Константин Круглов. Как он сообщил, колонка способна распознать звуки, включать музыку, подключиться к телевизору и слушать команды пользователя.

"Мощности колонки должно хватить для дискотеки у вас в доме", - сказал Круглов.

Станцию оборудовали технологией выключения микрофонов, при помощи которой она не будет "слышать" пользователя, если он того не хочет. По словам Круглова, цена на данную колонку составляет 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, "Яндекс" внедрил голосового помощника Алису. В компании экспериментируют с устройствами, в котором содержится голосовой помощник.