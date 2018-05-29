Стартовали продажи нового "умного" кольца Xenxo за $189

Сегодня, 11:47

Новое устройство обладает модулем NFC, микрофоном, а также водонепроницаемостью. Кроме того, его можно связать со смартфоном через Bluetooth и совершать даже звонки. Также новинка обладает сканером отпечатков пальцев и следит за здоровьем.

Недавно на платформе IndieGoGo стартовали продажи "умног"о кольца от производителя Xenxo. Стоимость устройства равняется $189, или же 12 тысячам рублей.

Кольцо от Xenxo уникально, ведь оно сочетает в себе все функции современных мобильных девайсов. Это революционное кольцо, которое сочетает в себе шесть устройств только на одном пальце.

Кольцо Xenxo можно подключить к смартфону при помощи Bluetooth и отвечать на звонки. Девайс обладает разговорным микрофоном. Звук же передаётся в ухо при помощи вибраций. Достаточно приложить несколько пальцев и можно разговаривать с собеседником.

Кроме того, новика может работать и как флеш-накопитель. То есть самые важные файлы хранятся прямо на руке. Для их просмотра необходимо подключить кольцо к компьютеру или к телефону, а затем разблокировать при помощи сканера отпечатков пальцев.

Xenxo также может управлять умной техникой при помощи движений руки. То есть можно переключать музыку или фильмы. Обладая неким термометром, устройство изучает температуру комнаты и предлагает включить кондиционер или обогреватель. Встроенная же система мониторинга здоровья высчитает сердцебиение, сожжённые калории, пройденные шаги и расстояние.

Одной из самых важных функция стала поддержка голосовых помощников, при помощи которых можно полностью управлять смартфоном – ставить будильники, делать запросы в интернете и так далее.

Интересно, что стоит кольцо всего лишь 12 тысяч рублей.