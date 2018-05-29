Apple снова лидирует по продажам смартфонов в Рунете

Сегодня, 09:28

В марте месяце «яблочная» корпорация уступила первенство Xiaomi, но уже в апреле вернула свои позиции. В общем зачете лидером стал Samsung, за ним позицию удерживают Honor, Apple и Xiaomi.

В марте месяце Apple потеряла свое первенство по продажам смартфонов в Рунете, уступив первое место китайскому производителю Xiaomi. В апреле американская компания снова лидирует, увеличивая свою долю на 2%, а Xiaomi снизил позиции на 4 п.п. до 16%. В рамках Рунета продажи Apple в онлайне составили 230 тысяч гаджетов, что соответствует доле в 13%.

Если просмотреть каналы в режимах офлайн и онлайн, то в апреле «яблочная» корпорация продала 1,8 миллионов девайсов. При учете общего зачета лидером стал Samsung, за ним следуют Honor, Apple и Xiaomi.