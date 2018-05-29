«Бюджетного iPhone не будет»: Apple выпустит 3 смартфона с OLED-дисплеями от LG

Сегодня, 08:22

Об этом сообщили специалисты из южнокорейского Electronics Times. В подтверждение заявлений авторитетного источника можно взглянуть на акции ряда производителей экранов для «яблочных» смартфонов. Акции производителя Japan Display упали больше, чем на 20%, новость также обрушила акции Samsung. Это говорит о том, что производитель будет один. Кроме того, экраны станут дорогими, как и сами телефоны.

Специалисты из Южной Кореи заявили, что Apple в сентябре выпустит 3 смартфона, которые будут обладать именно OLED-дисплеями. Они представляют собой органические светодиоды, которые делают изображение ярче и резче, если сравнивать его с другими технологиями.

В отчёте южнокорейского Electronics Time, в котором они ссылаются на источники в данной отрасли производства дисплеев, всего новых телефона будет три. Но технология OLED очень дорога. Дело в том, что её используют только в iPhone X, а в iPhone 8 и 8 Plus стоят LCD-дисплеи. OLED-экраны стоят очень дорого, больше 120 долларов, поэтому бюджетного iPhone не будет.

Отчёт Electronic Times сразу же повлиял на мировую экономику. Сегодня в Токио акции Japan Display упали больше, чем на 20%. Компания не сможет создать OLED-дисплеи, производя Apple только LCD.

Samsung является эксклюзивным поставщиком OLED-панелей для iPhone X. Однако для Apple их цена слишком велика. Поэтому на фоне всего в Сеуле упали акции компании на 1,7%.

Считается, что новым поставщиком станет LG. Хотя у компании и были проблемы с дисплеями и их производством, но вот их акции взлетели на 4,32%.