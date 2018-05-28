Ученые разработали пластырь от смартфонной зависимости

Сегодня, 21:05

Специальная лента Zmartfone Blocker от датской дизайн-студии Stupid Studios крепится на экран гаджета, и призвана мотивировать пользователей на отказ от лишних манипуляций с устройством.

Ученые установили, что каждый пользователей за день в среднем касается экрана своего смартфона 2617 раз, причем большинство движений бесцельны и бессмысленны. Такие выводы заставили ученых признать наличие смартфонной зависимости у пользователей, и начать поиски борьбы с ней.

Недавно ученые в Дании нашли решение для борьбы с данной привычкой, разработав цифровой детокс-пластырь под названием Zmartfone Blocker. В упаковке содержится 10 полосок, которые крепятся на экран гаджета, не закрывая его полностью. Помогать зависимым пользователям бороться с их проблемой лента будет своими замечаниями, которые будут подтрунивать над владельцем. Так, гаджет будет напоминать, что “нужно удалить Facebook”; или “не быть как 9% людей, которые трогают телефон во время интима”.

Пластыри можно наклеивать и на руку. Одна упаковка обойдется покупателю в 14,95 долларов.