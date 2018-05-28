Seagate представила гибрид повербанка и жёсткого диска для HTC Vive Focus

Сегодня, 14:25

Компания Seagate порадовала поклонников поглощаться в виртуальную реальность интересной возможностью почти бесконечно пребывать в других мирах через сильнейший повербанк, как сообщает HotGeo.

Это возможно благодаря устройству Seagate VR Power Drive. Он основывается на элементах, содержащихся в повербанке и портативном жёстком диске. Небольшой гаджет можно прикрепить к одежде и производить фиксацию положения в нужном направлении. Автономность составляет 5000 мАч, а количество памяти – 1 терабайт.

Правда, с какой скоростью всё воспроизводится, пока не ясно. Боковая панель предназначена для USB-портов и кабелей, благодаря чему девайс от Seagate совместим с большинством устройств. Шнуры нужной длины, так что подойдут любому геймеру. Правда, переключаться между рядом режимов нужно вручную. Стоимость устройства пока не известна.