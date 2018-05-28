Обновление смартфона OnePlus 6 удалило полезную функцию

Сегодня, 09:27

Опытные эксперты заметили, что первое программное обновление на смартфоне OnePlus 6 удалило полезную функцию гаджета. Как показал опрос, многие пользователи расстроены из-за пропажи полезной возможности.

Изначально пользователи смартфона OnePlus 6 могли визуально замаскировать вырез на дисплее, записывать замедленные видеоролики, также гаджет имел функцию портретного режима, который включался двойным нажатием кнопки питания. Однако после первого же обновления клиенты стали жаловаться на то, что пропала функция активного экрана, на котором все время можно было видеть время и входящие сообщения.

Пропажу данной полезной возможность смартфона подтвердили и многие пользователи сети Reddit. На данный момент представители компании OnePlus никак не прокомментировали последнее обновление.