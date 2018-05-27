Apple включит в отчет госзапросы по удалению приложений

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Представители корпорации сообщили, что начиняя с 2019 года будут публиковать сведения о количестве государственных запросов на устранение продуктов из App Store. Первый отчет будет охватывать период с 1 июля по 31 декабрь 2018 года.

Вчера Apple обнародовала очередной документ, в котором указано количество запросов со стороны властей и частных представителей на предоставление сведение о пользователях за июль-декабрь прошлого года. В них содержатся запросы от правоохранительных органов в рамках уголовных дел, а также просьбы от пользователей, которые подозревают незаконное использование их кредитных карты для приобретение услуг или продуктов компании. Такие их принимают от пользователей, подозревающих незаконное использование их учетной записи, и просьбы об ограничении, удалении или блокировке любых учетных записей.

Согласно данному отчету, больше всего подобных заявлений, в количестве 12 481 по 21 613 устройствам, пришло из Германии, их удовлетворили лишь на 74%. По второму показателю лидирует Китай, власти которого направили 748 запроса по 175 280 гаджетам, и получили ответ в 94% случаев. В США из 4450 запросов на раскрытие персональной информации по 15 168 устройствам получили ответ на 80%, а на 405 запроса из России по 925 устройствам ответили на 86%.

С 2019 года Apple пообещал расширить объем раскрываемой информации в отчетах, и включат по удалению приложений и программ из App Store при подозрении в нарушении законов.