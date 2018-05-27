Цена на «умные» часы Verizon Wear24 понизилась до рекордных 50 долларов на eBay

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«Умные» часы Verizon Wear24 достаточно популярны, однако цена на них постоянно падает. Рекордное понижение было зафиксировано 27 мая – на аукционе eBay их можно купить всего за 50 долларов, как сообщает «Версия.Инфо».

«Умные» часы Verizon Wear24 имеют очень короткую историю. Они обрели популярность ещё в момент представления, спустя квартал начали продаваться, а через 4 месяца их производство прекратили. В дальнейшем стоимость «умных» часов постоянно понижается, дойдя 27 мая до рекорда на аукционе eBay – всего 50 долларов. Несмотря на это, данный гаджет – лучшая альтернатива владельцам Android Wear/Wear OS.

У «умных» часов OLED-экран, диагональ которого – 1,39 дюйма, процессор Snapdragon 2100, аккумулятор на 450 мАч, оперативная память – 768 мегабайт, а встроенная - 4 гигабайта. Гарантия на них даётся на 3 месяца, а доставка бесплатная. О причинах падения цен эксперты в области мобильных технологий судить затрудняются.