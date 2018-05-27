Google собирает хромбук на процессоре Kaby Lake G

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Посторонись Macbook, на мировой рынок компьютерной техники готовятся выйти гаджеты с ЦП Intel Core i5-8305G, i7-8705G, i7-8706G, i7-8709G и i7-8809G.

Сегмент РС сейчас переживает не лучшие времена. Махнув на него рукой, многие авторитетные производители сделали ставку на рынок хромбуков. На старте разработки данную технику называли малопригодной, однако время идет, и она скоро перегонит по производительности традиционные мобильные компьютеры. Чего стоит хромбук Acer Chromebook 13 с 13-дюймовым дисплеем и процессором Intel Core i3.

Развить успех тайванских коллег намерены в Google. Американский техногигант собирает хромбук на 4-ядерном процессоре Kaby Lake G с интегрированной видеокартой GPU AMD Radeon Vega. В семейство войдут модели ЦП i5-8305G, i7-8705G, i7-8706G, i7-8709G и i7-8809G.

Остальные элементы «начинки» хромбуков от Google окутаны тайной. Неизвестными также остаются дата презентации и стоимость гаджетов.