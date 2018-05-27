На бюджетный смартфон Vivo Z1 за 280 долларов стартовал предзаказ

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Поставки первого бюджетного устройства данной линии из Китая стартуют 4 июня. На данный момент он доступен для предварительного заказа.

Смартфон Vivo Z1 стал доступен для предзаказа в Китае, по информации производителя, его стоимость будет составлять 280 долларов. Стоит отметить, что для такой цены Z1 6,26-дюймовым экраном (18:9) оснащен достойными техническими характеристиками.

Работа смартфона будет построена на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 660, с ускорителем графики Adreno 512, X12 LTE-модем (до 600 мегабит/сек.). Оперативная память на 4 ГБ, встроенная флеш-память - на 64 ГБ, имеется отдельный слот для microSD, что позволяет увеличить память на устройстве до 320 ГБ. Гаджет получил сканер отпечатка пальцев, сдвоенную основную камеру с датчиками изображения разрешением на 2 и 12 Мп, а фронтальная камера на 12 Мп с собственной светодиодной подсветкой позволит делать отличные фотографии даже ночью. Экран с популярной «монобровью» поддерживает разрешение Full HD+ (2280 x 1080 пикселей). Емкость батареи - 3260 мА*ч. Vivo Z1 доступен с черным, красным и синим корпусом.