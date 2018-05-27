Эксперт рассказал, почему современные программисты «тормозят» сильнее предшественников

Сегодня, 13:23

Эксперт в сфере информационных технологий зарубежного профильного ресурса попытался объяснить «заторможенность» развития современных технологий.

По мнению специалиста, современные программисты не понимают, насколько ценный урок им преподнесли предшественники, из-за чего они «тормозят» сильнее, чем в прошлом веке. В 70-е, когда на прилавках только появлялось нечто, что в будущем стало компьютером, «заторможенность» разработчиков даже уровня Стива Джобса можно было понять. Они экспериментировали, не зная, куда приведёт их желание заполнить мир машинами.

Сегодня разработчики преследуют ту же цель и задаются тем же вопросом. Эксперт рассказал, что программисты даже не мыслят в русле полезности обществу. Им интересно: «Что ещё может делать компьютер?» В то время, как они вовсе не хотят использовать имеющийся потенциал. Эксперт уверяет, что с таким мышлением идеи о покорении галактик и упрощении жизни человека так и останутся идеями.