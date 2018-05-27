Гендиректор Kiwi рассказал об успехах роботов-доставщиков

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В ноябре 2017 года студенты Калифорнийского университета в Беркли создали бота Kiwi для доставки еды. Генеральный директор стартапа решил поделиться результатами своих экспериментов.

Дроны для доставки появились на улицах Калифорнии за несколько дней. Роботы успели выполнить более 10 тысяч доставок, став любимцами для местных студентов, что можно считать большим успехом. На данный момент дроны продолжают доставлять еду, а выясненные в ходе эксплуатации ошибки позволяют улучшать качество их работы. Недовольными роботами могут оказаться только люди-доставщики, для которых они стали конкурентами.

Гендиректор Kiwi рассказал, что для работы используются три типа роботов, основные различия которых заключаются в размерах. Хоть дронам и удаётся выполнять возложенные на них функции, однако они по-прежнему находятся на стадии улучшения и совершенствования. В Сети появилась видеозапись, показывающая то, как устройства анализируют свой путь и различают препятствия.