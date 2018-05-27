Появился официальный постер смартфона Xiaomi Mi 8

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Накануне официальной презентации китайский производитель поделился изображением долгожданного флагмана, которое подтвердило его основные особенности.

В соцсетях и СМИ опубликовали официальный постер смартфона от китайского производителя Xiaomi Mi 8, презентация которого пройдет 31 мая. Судя по изображению, новый гаджет имеет стеклянный корпус, большой экран со знаменитой «монобровью», двойную AI-камеру на 20 и 16 Мп с технологией 3D Face, работающей по аналогии Face ID, представленной в 2017 году конкурентной компанией Apple для iPhone X. Пока еще неизвестно, где в Mi 8 расположат сканер отпечатка пальца. В постере упоминается о процессоре Snadragon 845. Также известно, что восьмое поколение оснастят невероятно быстрой зарядкой Quick Charge 4.0+.

Уже в четверг на официальной презентации Xiaomi Mi 8 будут раскрыты все невероятные и серьезные технические характеристики устройства, из-за которых китайский производитель решил перешагнуть сразу два поколения, и после Mi 6 выпустить сразу Mi 8.