Сбой в гарнитуре для улучшения сна привел к «адской» мигрени

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Гарнитура «Dreem» предназначена для того, чтобы улучшать сон и память. Но тогда, когда в устройстве случается сбой, оно вызывает сильнейшую головную боль, о чем и сообщают владельцы.

Недавно, в гарнитуре «Dreem» случилась массовая поломка, которая привела к некорректной работе устройств у многих владельцев. Как пишут в социальных сетях пользователи, они долго не могли понять, откуда у них появились сильные головные боли.

Известно, что устройство использует в работе звуковые волны, которые стимулируют мозг во время глубокой фазы сна, тем самым продлевая ее и улучшая качество сна. Но, если звуковые волны начинают поступать не с той частотой, то вызывают «адскую» мигрень. Именно это и случилось во время поломки гарнитуры, из-за чего пострадали более миллиона человек. Теперь продажа устройства тормозится, потому что продавцы отказываются реализовать товар из-за жалоб покупателей. А компания разработчиков ожидает решения суда, ведь пользователи подали на них иск с требованием оплатить ущерб и лечение от мигрени. Если суд удовлетворит запрос, производителям придется выплатить более 50 тысяч долларов.