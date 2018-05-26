Сегодня, 20:04

Программа стартовала и набрала сотни положительных отзывов от покупателей. Все модификации поставляют с базовой гарантией, а за 169 долларов можно стать участником программы AppleCare+.

Apple со скидкой в 15% распродает восстановленные iMac Pro. Сообщается, что на официальном сайте корпорации покупатели из Канады и США могут приобрести уже сейчас. Самой бюджетной оказалась iMac Pro с 3,2-ГГц восьмиядерным процессором Intel Xeon W. Его версия обойдется в 4 тыс. 249 долларов. Сообщается, что новая модель стоит 5 тыс. долларов.

Для пользователя предлагается в пользование 32 Гбайт ОП DDR4 ECC, терабайтным SSD-накопителем и видеокартой Radeon Pro Vega 56. Для любителей других модификаций есть версии 8-, 10- и 18-ядерными CPU по ценам от 4249 до 8159 долларов.