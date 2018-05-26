Apple наконец-то добавит в новые iPhone полноценный NFC

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Дело в том, что смартфоны хоть и обладают этим модулем, но он, в основном, работает только с Apple Pay. Доступ к сторонним приложениям закрыт. Сейчас «яблочная» компания приступила к тестированию соответствующей функции.

В полученном сообщении указывается, что американская корпорация Apple наконец-то добавит в новые iPhone, которые представят в сентябре, полноценный модуль NFC. Дело в том, что он в фирменных смартфонах присутствует уже давно и успешно работает. Однако дело в том, что доступ к модулю NFC на iPhone для сторонних приложений попросту закрыт. То есть совершать покупки и оплачивать услуги при помощи бесконтактной платёжной системы можно только через Apple Pay.

Однако недавно в американской корпорации решили пойти на встречу своим пользователям, представив новый Core NFC. Эта функция разрешит сторонним приложениям и платёжным системам пользоваться ранее заблокированным модулем.

К примеру, чтобы совершить покупку нужно будет разблокировать смартфон, открыть нужную программу, и лишь потом пользоваться NFC. Стоит отметить, что это всё же не сильно удобно.

Некоторые источники утверждают, что Apple представит более открытый вариант доступа к модулю. К примеру, сейчас в Apple Park сотрудники при помощи смартфонов открывают дверные замки с NFC. Они достают iPhone и приближают его к модулю.

Считается, что новый NFC покажут уже на WWDC 2018. Выставка пройдёт с 4 по 8 июля.