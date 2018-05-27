Основатель Hanson Robotics считает, что через 30 лет роботы будут полноценными гражданами

Сегодня, 05:15

Дэвид Хэнсон - основатель Hanson Robotics и создатель известного андроида Софии в одном из последних выступлений рассказал свои прогнозы по поводу вхождения роботов в общество.

Не новость, что изобретения человечества становятся со временем все умнее и умнее. Дэвид Хэнсон основал компанию, ориентированную на сферу роботизации, а также участвовал в создании Софии – человекоподобного андроида. По его экспертному мнению, уже к середине столетия роботы будут иметь гражданские права в обществе, а люди будут строить с машинами семьи. Стремительное развитие обучаемости ИИ по словам Хэнсона приведет к тому, что к 2029 году интеллект робота можно будет сравнить с интеллектом ребенка, а через пару лет он дорастет до уровня взрослого человека, если не превзойдёт его. Таким образом к 2045 году роботы возможно будут считаться членами общества, которые имеют право на гражданство, научные степени и даже брак.

Тем не менее, Дэвид также упомянул развитие возможной предвзятости по отношению к машинам с человеческим интеллектом. Он говорит, что их могут считать некими «людьми второго сорта».

Тем временем андроид София уже получила гражданство, предоставленное Саудовской Аравией и даже «пошутила» о том, что хочет уничтожить человечество в одни из интервью.