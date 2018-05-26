Специалисты выяснили, в чём iPhone всегда уступает своим конкурентам

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Эксперты рассказали о самом главном минусе iPhone, из-за которого смартфон утрачивает все свои плюсы и становится годен только для звонков. По мнению специалистов, аккумулятор является самой уязвимой частью смартфона, из-за которой он проигрывает даже китайским телефонам.

Эксперты отмечают, что ёмкость батареи и продолжительность автономной работы стали давней проблемой для всей продукции Apple, а не только для iPhone. В этом параметре он уступает большинству своих конкурентов. И это с учётом того, что компания является одной из ведущих на мировых рынках, а устройства стоят не малое количество денег. Специалисты отмечают, что для iPhone Plus ситуация должна быть лучше, но продвинутой версии телефона хватает всего на несколько часов.

При этом, в первые несколько месяцев работы устройства могут показывать хорошие показатели, но при дальнейшей эксплуатации заряда едва хватает до конца дня. При этом для поддержания смартфона в рабочем состоянии требуется отключать как можно больше функций, чтобы они не тратили аккумулятор. По словам экспертов, в конечном итоге iPhone к концу дня превращается в дорогую «звонилку». Единственным решением проблемы эксперты называют портативные аккумуляторы, которые не всегда удобно носить с собой.