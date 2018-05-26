Поставки новых бюджетных MacBook начнутся прямо во время выставки WWDC

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Случится это 6 июня текущего года. Многие фанаты ожидают, что Apple представит новый недорогой компьютер, который заменит линейку Air. Считается, что на конференции компания покажет устройства с исправленными багами и обновлённым железом.

В Сети появились слухи о том, что Apple начнёт поставки новых бюджетный MacBook прямо во время технологической выставки WWDC-2018, которая будет проходить с 4 по 8 июня. Поставлять компьютеры начнут же уже 6 июня. Благодаря этой информации можно сделать вывод, что Apple покажет новый компьютер в первые дни мероприятия.

Однако стоит понимать, что это просто слухи и они никакими фактами не подкрепляются. Кроме того, не многие верят в то, что на WWDC-2018 будет представлен бюджетный MacBook. Достоверно известно, что Apple покажет обновлённую операционную систему, но апдейт будет не значительным.

Если же линейку Air и обновят, а возможно создадут и новую линейку, то компьютеры всё же будут не самыми дешёвыми с ценником около 800-1000 долларов и выше. Ожидать многого от устройств также не стоит. Хотя цена достаточно велика для Windows-компьютеров, но для Apple этот ценник достаточно мал, поэтому техническое оснащение по сравнению с аналогами может быть гораздо хуже.