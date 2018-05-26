Очередная попытка: Армия США испытает новый не утомляющий экзоскелет Onyx

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В декабре текущего года американские военные протестируют экзоскелет для ног, позволяющий без лишней нагрузки на конечности переносить тяжелые грузы на огромные расстояния.

Новый не утомляющий экзоскелет Onyx должен придти на смену «роботизированным ногам» HULC, разочаровавшим американских военных непредвиденными препятствиями движению. Очередная попытка облегчить жизнь солдатам Штатов выпала компании Lockheed Martin, уверяющей в способности своего проекта адаптироваться к движениям военного и беспрепятственно поддерживать их.

Экзоскелет Onyx самостоятельно определяет тип местности и степень нагрузки на оператора. Если солдат идет по равнинам налегке, «роботизированные ноги» автоматически отключаются, и наоборот.

Вес Onyx составляет 6,4 кг. Новый не утомляющий экзоскелет армия США начнет испытывать в декабре текущего года. Если очередная попытка облегчить передвижение военных закончится успехом, в 2020 году начнется массовое производство «роботизированных ног».