В бенчмарке найден поддельный Moto G6 Plus на Snapdragon 660

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Компания Motorola выпустила серию Moto G, и вскоре ожидается презентация нового смартфона G6 Plus. Однако в связи с тем, что официальной информации нет, в Сеть «утекла» поддельная. Так, в бенчмарке был найден Moto G6 Plus на процессоре Snapdragon 660.

Изображения, которые попали в Интернет, показывают возможные характеристики смартфона G6 Plus. Первое, что привлекло внимание специалистов, это мощный процессор Snapdragon 660, который ранее редко использовался компанией. Несмотря на это, ранее была информация, что в смартфоне будет использован чипсет SD630. Подобный случай был при запуске HTC U11 Life, когда ожидалось, что он будет с процессором Snapdragon 660, но вскоре его заменили SDM 630 SoC. Кроме того, некоторые специалисты утверждают, что бэнчмарк иногда может путать Snapdragon 660 и Snapdragon 630.

Несмотря на это, многие поклонники ожидают выход смартфона Motorola, поэтому любые тонкости характеристик устройства подвергаются бурным обсуждением, даже если официальной информации еще нет. Похожая ситуация была, когда фанаты G6 Plus узнали, что у смартфона будет 6 Гб внутренней памяти.