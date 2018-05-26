Google заняла первенство на рынке умных колонок, обогнав Amazon

Сегодня, 11:12

На рынке гаджетов такие устройства всё ещё остаются самым быстрорастущим сегментом. Только за первый квартал текущего года было продано в районе 9 миллионов девайсов.

Сейчас же специалисты из аналитического агентства Canalys опубликовали данные о продажах умных колонок за первый квартал 2018 года. Оказалось, что Google заняла первенство на этом рынке, очень сильно обогнав своего главного конкурента компанию Amazon. Оказалось, что первая продала 3,2 миллиона умных колонок, а вторая на целых 700 тысяч девайсов меньше.

Как отмечают эксперты по технологическому рынку, колонка Google Home стала успешной по ряду причин. Однако самой важной из них стало то, что она продаётся в большем количестве магазинов и даже у сотовых операторов. Кроме того, самой популярной мобильной операционной системой является Android, а Google Home интегрирована с ней, то есть связана с сервисами. Поэтому американский гигант делает своё ПО в этом направлении более тщательней, а для этого есть все ресурсы.

В Canalys также отметили, что очень сильно растёт и процент умных колонок от китайских производителей, таких как Xiaomi и Alibaba. Самыми крупными рынками для производителей подобных девайсов в первом квартале текущего года стали США с 4,1 миллионами проданных колонок, Китай с 1,8 миллионами, а также Южная Корея с 730 тысячами проданных устройств.