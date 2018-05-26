«Мегафон» построит в Петербурге «Умный город»

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Проект стартует в Кронштадте, а затем будет перенесён и в другие районы.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) подписал с главой компании «МегаФон» соглашение о сотрудничестве. В рамках заключённых договорённостей стороны планируют совместно реализовать проект «Умный город», целью которого является создание сбалансированной системы управления городскими ресурсами. «МегаФон» намерен построить автоматизированную структуру, позволяющую руководить движением транспорта, а также контролировать ЖКХ, систему здравоохранением, образования и прочие сферы общественной жизни Санкт-Петербурга.

Ранее мы писали, что Россия и Финляндия намерены совместно тестировать беспилотники. Стороны готовятся создать проект, позволяющий внедрить в повседневную жизнь людей технологии автоматизированного управления транспортом.