Бизнесмен призвал установить в фитнес-центрах Москвы оборудование для майнинга

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Добытая таким способом криптовалюта пойдёт на финансирование детского спорта в России.

Бизнесмен Юрий Мышинский призвал власти Москвы установить оборудование для майнинга криптовалют в столичных фитнес-центрах. Соответствующее обращение генеральный директор компании Cryptocean уже направил мэру Сергею Собянину. Речь идёт о специальных тренажёрах, способных майнить криптовалюту CRON.

Устанавливать такие тренажёры Мышинский призвал в принудительном порядке по указанию мэрии. Все доходы от добычи виртуальных денег предприниматель предлагает направить на финансирование детско-юношеского футбола в России. Пока на инициативу ни мэр, ни иные представители столичной администрации не отреагировали.

Ранее мы писали, что ЮНИСЕФ просит майнить криптовалюту ради детей Бангладеш. В организации обратились к рядовым пользователям с призывом поучаствовать в специальной программе по сбору средств на благотворительность.