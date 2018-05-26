Росгвардия и полиция получат электрошоковые щиты

Сегодня, 08:09

Российские силовики в скором времени получат на вооружение амуницию совершенно нового вида. Изделие презентовано в Подмосковье на территории учебного центра Росгвардии, находящегося в Балашихе.

Уже в концу 2018 года Росгвардия и полиция получат на вооружение электрошоковые щиты. Эта инновационная амуниция будет не только служить защитой бойца от камней, палок и тому подобного. Эти щиты при прикосновении к ним противника будут приводить его в состояние кратковременного шока. Помимо того, электрошоковые щиты будут при своей работе издавать своеобразный звук. Создатели изделия полагают, что он сможет оказать дополнительное психологическое воздействие.

Также новинку можно покрывать специальным составом. После этого она не будет возгораться от любых воспламеняющихся средств.

Согласно поступившей информации, изделие уже полностью протестировано, в том числе на медицинских испытаниях. Оно рекомендовано к тому, чтобы Росгвардия и полиция вооружились им в ближайшее время.