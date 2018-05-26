Samsung подготовила неприятный сюрприз для зрителей Лиги Чемпионов

Сегодня, 07:54

Компания Samsung неприятно удивит зрителей Лиги Чемпионов. В какой-то момент, несколько дней подряд, телевизоры фанатов футбола будут одновременно ломаться.

Необычную рекламную кампанию Samsung запустила неслучайно. Телевизор давно стал важной частью интерьера и жизни многих людей. Однако всё также остаётся «скучным серым пятном» дома. Во время матча «Реал Мадрид» - «Ливерпуль» зрителям покажут 30-секундную рекламу, состоящую из помех и шумов. После телевизор сам «выключится».

На этом неожиданный сюрприз закончится, пока фанаты футбола будут в истерике искать пульт и проклинать технологии. Реклама приурочена к запуску новейшего телевизора Samsung QLED, в котором присутствует технология Ambient Mode, позволяющая устройству буквально сливаться с интерьером помещения и становиться незаметным. Неизвестно точно, где будут показывать рекламу, но Великобритания пострадает от неё однозначно.