Владельцы флагмана Lenovo Z5 смогут говорить 30 минут при заряде 0%

Сегодня, 07:38

Вице-президент Lenovo предоставил дополнительную информацию про новый флагман Lenovo Z5. По его словам, смартфон сможет продержаться в течение 30 минут разговора, когда аккумулятор заряжен на 0%.

До сих пор неизвестно, какой же будет емкость батареи, хотя слухов о ней уже было достаточно. Однако специалисты утверждают, что способность работать при 0% заряда связана не только с емкостью, но и с управлением питания и оптимизацией производительности при низком потреблении энергии. Кроме этого, производители Lenovo Z5 говорили о более эффективной работе программного обеспечения в данной модели. Ожидается, что Lenovo Z5 будет оснащен процессором Snapdragon 845, который известен тем, что экономно расходует заряд батареи.

Вице-президент также поделился еще одной особенностью смартфона, а именно его камерой. Были представлены снимки сделанные двойной AI-камерой. Несмотря на то, что параметры камер неизвестны, снимки выдают отличные результаты с хорошей фильтрацией света и отсутствием фотографических шумов.