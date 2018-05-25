В Китае Nokia X6 удалось распродать за несколько секунд

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Смартфон Nokia X6 недавно возник на китайских рынках. Когда проводили вторую срочную распродажу, все экземляры были куплены за несколько секунд, как сообщает VladTime.

Следующую срочную распродажу назначили на 30 мая. В Китае Nokia X6 – очень популярный смартфон, потому эксперты предполагают, что финской компании не будет пока нужды активно продвигать данный продукт на других рынках мира. Хотя точные цифры второй срочной распродажи не указываются.

Nokia X6 поставляется в трёх цветах – серебристом, чёрном и синем. Цена – до 270 долларов. Размер диагонали – 5,8 дюйма. Экран покрыт Corning Gorilla Glass 3, чтобы защитить от небольших повреждений. Смартфон оснастили процессором Snapdragon 636, двойной камерой на 16 мегапикселей и Android 8.1 Oreo со специальным игровым режимом Do Not Disturb. Эксперты отмечают, что качество работы смартфона не является самым лучшим, однако приемлемо, как для цены.