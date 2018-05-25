К 2020 году «Вертолеты России» напечатают на 3D-принтере около сотни деталей

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Крупнейший вертолетостроительный холдинг России намеревается наладить массовое производство запчастей с помощью аддитивных технологий.

Сейчас в Москве проходит выставка HeliRussia-2018, на которой «Вертолеты России» продемонстрировали несколько напечатанных на 3D-принтере деталей Ми-38, «Ансата», и Ка-62. В течение двух лет вертолетостроительный холдинг будет проводить стендовые испытания, дабы к 2020 году получить сертификаты и создать около сотни запчастей. В скором времени на смену пробникам придут экспериментальные детали, заверили гостей HeliRussia-2018 в «Вертолетах России».

Специалисты напечатают улучшающие технические характеристики летательных аппаратов компоненты сразу на нескольких предприятиях холдинга. Серийное производство запчастей посредством 3D-принтера возьмет под свой контроль «Ростех», а точнее – его центр аддитивных технологий.