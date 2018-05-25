На рекламном плакате Xiaomi Mi 8 спрятаны смартфоны, процессор и часы

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Неугомонные поклонники тщательно исследовали постер китайского производителя в надежде обнаружить там скрытые подсказки и гаджеты, презентация которых состоится 31 мая.

Xiaomi официально подтвердил, что 31 мая на презентации в Шэньчжэне покажут Xiaomi Mi 8 и MIUI 10. Однако поклонников не устроил такой мизер информации, и чтобы как-то утолить свой интерес, они досконально изучили все детали на рекламном плакате Xiaomi Mi 8, обнаружив там 3 смартфона, процессор и умные часы. Если присмотреться внимательнее, то выводы фанатов кажутся реальными.

Расположенные на периферии 3 красных круга изображают смартфоны, которыми вероятнее всего окажутся Xiaomi Mi 8, Mi 8 Plus и Mi 7. Черный круг под огромной «8» был принят за фитнес-трекер Mi Band 3. В центральной части - беспроводная зарядная панель, которая наталкивает на мысль, что новинки оснастят беспроводной зарядкой. Огромная цифра имеет текстуру печатной платы, в связи с чем фанаты ожидают представление фирменного чипа Surge S2, который был анонсирован на Mobile World Congress (MWC) 2018 в феврале. Недавно Xiaomi выпустил тизер с намеком на систему 3D-распознавания лица или сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Ранее сообщалось, что новый флагман, который ожидает весь мир, назван Mi 8, а не Mi 7 из-за своих невероятных и инновационных технических характеристик. Разработчики посчитали, что столь совершенное устройство, которое значительно отличается от предшественника Mi 6, достойно быть именованным на 2 поколения вперед.