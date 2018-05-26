Дронов научили останавливаться при попадании в винты пальцев

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Новую активную систему защиты разработали инженеры из Австралии. Она не даёт нанести травмы человеку или же испортить само летающее устройство при попадании в него веток и других предметов. Разработчики рассказали подробности изобретения на конференции ICRA 2018.

В современном мире дроны стали очень доступны. Теперь это не только средство съёмок голливудских фильмов. Купить дрона и снимать панорамы может каждый человек. Однако у таких устройств есть одна проблема – это винты. Они не защищены и могут принести человеку серьёзные травмы. Некоторые дроны защищены специальными защитными кожухами, но они влияют только на боковые удары. Что касается человека, то он всё же может травмироваться. Кроме того, подобная защита ухудшает лётные качества.

Из-за такой проблемы травмоопасности учёные из Австралии научили дронов останавливаться при попадании в винты пальцев человека или же других предметов. Пол Паундс и Уилл Дир из Квинслендского университета решили создать активную защиту. Благодаря ней винты защищаются со всех сторон. Во время работы контур вращается, но если поднести к нему руку, то человек столкнётся с контуром и винт остановится. Это стало возможным благодаря датчику движения.

Для того, чтобы винты останавливались ещё до контакта с рукой или предметом, инженеры решили замыкать контакты двигателя таким образом, что ток заставляет его вращаться в другую сторону, благодаря чему происходит резкая остановка движения. Благодаря этому дрон с 260 оборотами в секунду может остановиться за 0,077 секунд.