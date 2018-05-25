Xiaomi рассекретила, почему новый флагман назвали Mi 8, а не Mi 7

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Недавно озвученная версия по поводу 8-летия бренда и соответствующего символичного названия отошла на второй план, ведь у компании появилось совершенно другое и неожиданное объяснение, которым поделились официальные представители перед презентацией.

Корпорация Xiaomi буквально за неделю до релиза новинки рассекретила, почему новый флагман, который ожидает весь мир, назвали Mi 8, а не Mi 7. Оказалось, что технические характеристики новинки оказались настолько серьезными, что разработчики решили перешагнуть сразу два поколения, ведь Mi 8 сильно отличается от Mi 6, в частности – из-за сканера отпечатков в дисплее и трехмерного сканера лица, как у конкурентов из Apple.

В компании Xiaomi не стали много рассказывать о флагмане, а многие эксперты все же предполагают, что публика может увидеть сразу две модели, где окажется и смартфон седьмого поколения, что может держаться в строжайшем секрете и не исключено. Однако, достоверно известно об этом станет уже 31 мая, когда новую модель презентуют в Китае.