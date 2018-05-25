«Умная» колонка записала и переслала приватный разговор супругов их знакомому

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Об этом узнали и в компании производителя. Amazon ссылается на созвучность в словах мужчины и женщины с командами гаджета. Проводится проверка опасности распространения конфиденциальной информации.

В Портленде (штат Орегон, США) смарт-колонка Amazon записала и переслала приватный разговор супругов их знакомому. В компании рассказали, что во время беседы слова супругов колонка восприняла как команды. После чего записанный отрезок аудио отправила их знакомому.

«АС Echo проснулась из-за слова в разговоре, звучащего как «Алекса», - говорится в пояснении компании.

Эксперт Associated Press рассматривает ситуацию в Портленде как посягательство на конфиденциальность людей.