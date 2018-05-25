В Сети появились первые фото OLED-дисплеев бюджетных iPhone 6.1

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Apple поменяла качество на дешевизну. Бюджетный iPhone 6.1 получит очень простой дисплей, который окажется менее качественным в сравнении с привычными экранами.

В Сети первые фото OLED-дисплеев iPhone 6.1 появились на странице одного из пользователей социальной сети Twitter. В своём сообщении специалист больше никаких данных не предоставил.

Стоит отметить, что одни из известных китайских инсайдеров Apple Мин-Чи Го ранее заявлял, что американская корпорация в сентябре текущего года представит миру бюджетный смартфон с диагональю дисплея на 6.1 дюйм. Снизить стоимость экрана можно будет при помощи замены экранов на более бюджетные OLED. Специалист считает, что стоить новинка будет в районе 550 долларов.

Однако стоит отметить, что Apple закупает свои дисплеи у южнокорейского гиганта компании Samsung. В «яблочной» компании не раз заявляли, что они не делали заказов именно OLED-экранов, которые хоть и дешевле, но хуже. Кроме того, китайские инсайдеры в своих прогнозах насчёт Apple всегда не правы. Их фантазии, которые традиционно очень смелые, с действительностью в итоге ничего общего не имеют. Опубликованные же OLED-дисплеи могут быть просто дисплеями для ремонта устройств.