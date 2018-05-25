Россия и Финляндия намерены совместно тестировать беспилотники

Сегодня, 10:28

Специалисты двух стран хотят испробовать технологию связи V2X, способную распознавать других участников дорожного движения и взаимодействовать с ними.

Россия и Финляндия в скором времени приступят к испытаниям «умного транспорта». Стороны в лице госкомпании «Автодор», НП «ГЛОНАСС» и Агентства транспортной безопасности Финляндии Trafi, Центра технических исследований Финляндии (VTT) намерены начать совместно тестировать беспилотники, а также разработать новые дорожные сервисы и навигационные карты высокого разрешения. В рамках сотрудничества предполагается испытание технологий связи V2X. Последняя даст возможность взаимодействовать с другими участниками движения.

Ранее мы писали, что ВМФ России получит беспилотные подлодки «Посейдон». В планах руководства Минобороны ввести машины в эксплуатацию до 2027 года.