Автопилоты, искусственный интеллект, биткоины, VR: Составлен технопрогноз будущего

Сегодня, 10:01

Считается, что через 10 лет изменится сфера обслуживания и управления автомобилей, смартфоны и компьютеры будут лучше понимать людей, а медицина научится лечить множество заболеваний. Кроме того, специалисты полагают, что будут развиваться технологии блокчейнов. Но вместе с этим повысится уровень киберприступности.

Технопрогноз будущего был составлен специалистами из американского издания Wired. Они назвали семь самых важных технологий, которые станут очень важной частью жизни каждого человека.

По словам экспертов, через десять лет автопилоты заменят обычных водителей. Доставка будет происходить при помощи машин, которые управляются компьютерами.

Не секрет, что искусственный интеллект развивается. Поэтому в будущем изменится система супермаркетов, которые больше не будут обладать кассами и кассирами. Люди будут просто брать товары и расплачиваться при помощи смартфонов.

Биткоины тоже развиваются вместе с технологией блокчейн. Из-за этого на неё перейдут разные сервисы и компании.

Медицина же через 10 лет научится лечить самые тяжёлые болезни. Для этого начнут менять ДНК человека, а за счёт технологий это будет доступно почти всему населению Земли.

Искусственный интеллект научится хорошо понимать человека. Из-за этого он будет предлагать людям услуги и товары, то есть ИИ попадёт в рекламную сферу.

Дополненная реальность и VR будут везде – на улице, дома и предприятиях.

На фоне развития появится и киберприступность, которая будет нацелена в основном на бизнес и инфраструктуру.