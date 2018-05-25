Lenovo хотят первыми выпускать 5G-устройства

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Информацию об этом сообщил финансовый директор китайской компании Вонг Вай Минг. Новое поколение мобильного интернета заменит старые 4G-сети. Соответственно это ведёт к появлению смартфонов, которые будут поддерживать новый стандарт, обладающий принципиально высокими скоростями работы.

Как рассказали в Lenovo, компания собирается стать первыми, кто начнёт производить 5G-устройства. По словам Вонг Вай Минг, эти сети приведут очень интересные нововведения. Lenovo уже очень долго работает над вопросом развития технологий и поэтому собирается стать первыми, кто сделает новый продукт и тем самым начнёт диктовать свои правила 5G-рынку. Пока что в Lenovo не уточнили, что именно они хотят выпускать.

Заявления о принципиально новых товарах китайского бренда появились после обнародования финансовых результатов, которые очень неутешительны. За прошлый год Lenovo заработали 189 миллионов долларов, хотя годом ранее эта цифра составляла 535 миллионов.