Energizer выпустит смартфон с самой мощной батареей на 16 000 мАч

Сегодня, 08:50

Всего в линейке будет три смартфона, исходя из характеристик мобильных устройств можно сделать вывод, что они попадут в средний ценовой сегмент. Хотя они ориентированы в первую очередь не на тех, кто ценит производительность, а на тех, кто ценит автономность работы.

Компания Energizer зарекомендовала себя, как в первую очередь производителя батареек. Но сейчас она выпустит смартфоны, с самой мощной батареей на 16 000 мАч. Линейка устройств получила название Power Max.

Первый смартфон получил название Power Max P600S. Он будет обладать дисплеем на 5,99 дюйма с разрешением 1080 на 2160 пикселей. Работать девайс будет на процессоре P25 MediaTek Helio. ОЗУ заложено 6 гигабайт, а ПЗУ составит 64 гигабайта. Аккумулятор будет ёмкостным на 4 500 мАч, что уже очень много.

Второе устройство получит название P550S. Его дисплей займет 5,5 дюйма с разрешением на 720х1280 точек. Процессором станет MediaTek MT6737. ОЗУ будет 2 гигабайта, а ПЗУ 15 гигабайт. Аккумулятор будет содержать целых 5 000 мАч, что обеспечит работу такого не очень мощного устройства на 4-5 дней.

Флагманской же моделью станет P16K Pro с дисплеем на 5,99 дюйма. Это устройства будет работать на процессоре P23 MediaTek Helio. Смартфон получит 6 гигабайт ОЗУ и 148 гигабайт ПЗУ. Аккумулятор будет обладать целыми 16 000 мАч. Он по сути станет неким повербанком, при помощи которого можно даже зарядить ноутбук.

О дате выхода устройств и их ценах пока что ничего не известно.