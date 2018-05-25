Глава ОАК заявил про государственные испытания истребителя МиГ-35

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Со следующего года Объединённая авиастроительная компания намерена приступить к серийным поставкам МиГ-35 в ВКС России.

Глава ОАК заявил о начале государственных испытаний новейшего истребителя МиГ-35. Первый полёт универсального воздушного судна, за которым наблюдал президент России Владимир Путин, прошёл 26 января прошлого года.

"МиГ-35 является уникальной машиной, которая способна значительно помочь нашей армии во многих аспектах", - рассказал Путин.

Про успешное прохождение заводских испытаний данной модели, относящейся к самолётостроительной компании "МиГ", стало известно несколько месяцев назад. МиГ-35 разработали для работ на территории военных конфликтов большой интенсивности, где есть условия насыщенной ПВО врага. Он сможет атаковать воздушные, наземные и надводные цели.