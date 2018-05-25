Siri научится отвечать на звонки за своего хозяина

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Американская фирма Apple прорабатывает новейшую функцию своего голосового помощника.

Скоро Siri научится отвечать на звонки вместо хозяина телефона. Заявку на патент подали 24 мая в Бюро патентов и товарных знаков США. Теперь у "яблочного" ассистента появилось больше власти. Данная функция будет удобна, например, если на iPhone владельца поступит звонок в момент управления автомобилем. В этом случае он может не отвлекаться от дороги и сказать Siri, что находится за рулём.

Технология получила не один вариант ответа. Юзер может попросить ассистента сообщить звонящему своё местоположение. Тогда Siri скажет, что абонент занят, но, к примеру, скоро будет дома. Система отобьёт вызов и сообщит вызывающему собеседнику, что абонент находится за рулём и не в состоянии ответить. Конечно, у обоих пользователей должны быть iPhone.

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