Apple компенсирует замену аккумуляторов на iPhone

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Каждый клиент получит скидку в 50 долларов на замену аккумулятора версий iPhone 6 и выше, если эти мероприятия были проведены после окончания срока гарантии с 1 января по 28 декабря 2017 года. Замену должны были провести только в центре Apple или магазине Apple Store.

Руководство Apple компенсирует своим клиентам замену аккумулятора на iPhone, начиная от 6 версии гаджета. Скидка составляет 50 долларов (примерно 3,8 тысяч рублей). Получить ее можно, если владелец девайса произвел замену аккумулятора в специализированных центрах Apple или Apple Store в период с 1 января по 28 декабря 2017 года после окончания гарантийного срока.

Компенсацию зачислят на кредитку, использованную при оплате услуги, или просто проведут электронный перевод. Компания самостоятельно свяжется с каждым клиентом с 23 мая по 27 июля, их проинформируют о получении выплат. Если кто-либо не получит извещение, то имеет шанс обратиться в корпорацию до 31 декабря.