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Из-за кризиса платформа Vevo закрывает свой веб-сайт и приложения для iOS и Android

Сегодня, 18:43

Известная музыкальная платформа Vevo старается справиться с чередой неурядиц внутри компании и кризисом. Разработчики заявили о закрытии своих приложений для iOS и Android и собственного веб-сайта.

Российскому потребителю Vevo известен как канал на YouTube, к которому прикреплены все мировые знаменитости. Попасть отечественному исполнителю в «копилку» портала очень тяжело, хотя это удалось, например, Тине Кароль. Теперь же платформа переживает свои худшие времена и ищет пути реабилитации. Для этого они закроют свои приложения и официальный веб-сайт и сконцентрируются на ведении бизнеса исключительно в YouTube.

Однако телеприложения - например, для Apple TV - пока продолжат своё существование. Многим потребителям даже не было известно о существовании сервисов Vevo вне YouTube. Но для тех, у кого всё же там были плейлисты, компания подготовила руководство для безболезненного перехода. Стоит отметить, что YouTube подтолкнул Vevo к решению о закрытии, заявив о намерении увеличить продажу клипов под рекламу, что бьёт по карману платформы. Эксперты считают, что Vevo объявит себя банкротом.

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