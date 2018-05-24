В работе мессенджера Telegram произошёл сбой

Сегодня, 18:06

В 17:58 по московскому времени пользователи популярного мессенджера Telegram стали массово сообщать о сбоях. Происходит долгая отправка сообщений, что доставляет неудобства в использовании программного продукта Павла Дурова.

Сбои наблюдаются не только на территории России. Жители Украины и Казахстана также сообщают, что они долго не могут отправить сообщения своим друзьям, родственникам, коллегам по работе. Новостная лента также не обновляется, что приводит к потерям дохода рекламодателей.

Некоторые пользователи стали утверждать, что причиной стали новые попытки Роскомнадзора заблокировать сервера Telegram, однако страдают в итоге пользователи соседних стран. Сам Павел Дуров на данный момент никак не прокомментировал произошедшее.