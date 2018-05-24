По всему миру за месяц продали 1 миллион смартфонов Honor 10

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В ближайшее время станет возможным купить данное устройство и на другом рынке. Такие показатели продаж заявили о себе в результате масштабного запуска в Англии.

По всему миру флагманская модель Honor 10 разошлась количеством в 1 миллион смартфонов. Стоит отметить, что в Великобритании данная модель уже успела стать бестселлером Amazon UK в рамках категории "Неблокированный телефон". А в России около 500 желающих образовали очередь возле магазина Honor, чтобы быть первыми покупателями долгожданной новинки.

Примечательно, что скоро Honor 10 завезут на прилавки и других стран мира, сюда вошла Центральная и Восточная Европа, Скандинавия и Ближний Восток. На днях провели презентацию новой модели в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Следующими на очереди продаж стали Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Филиппины.