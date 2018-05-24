Специалисты рассказали о вредоносных программах, встречающихся на сотнях телефонов

Сегодня, 16:15

Специалисты по информационной безопасности рассказали об угрозах, с которыми могут столкнуться владельцы телефонов на Android. Они отмечают, что риск заражения телефона вредоносными программами остаётся даже в тех случаях, когда пользователь максимально аккуратен.

Эксперты отмечают, что программное обеспечение, угрожающее телефону, может быть установлено таким образом, что удаление будет сложным и трудоемким процессом. Как пример, они привели случай, когда ноутбуки компании Lenovo поставлялись с программой «Superfish», отслеживающей запросы пользователя в Сети. Им удалось обнаружить схожие рекламные программы, не сертифицированные Google, от нескольких производителей, которые установлены на множестве мобильных устройств.

Такие приложения скрыты в списке, и не отображаются как процессы. Но при этом они собирают информацию о запросах владельца и составляют ориентированную рекламу. Устанавливаются они скрыто, и пользователь не может отследить процесс. После завершения всех процедур, приложение начинает показывать уведомления, всплывающие на экране телефона.

Самым верным методом по борьбе с подобными программами специалисты называют антивирусы. Но даже в случае обнаружения часть работы по удалению вредоносной программы придётся выполнять вручную.