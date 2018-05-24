«Магнит» получит новые технологии от Samsung

Сегодня, 15:15

Розничная сеть по продаже техники «Магнит» подписала соглашение с компанией Samsung. В договоре идет речь о долгосрочном сотрудничестве в сфере технологий.

Во время проведения международного экономического форума в Санкт-Петербурге представители ПАО «Магнит» и компании Samsung подписали долгосрочный договор, в рамках которого будет проведена цифровая трансформация ритейлера. Сообщается, что в соглашении прописана даже реализация новых проектов в сфере инновационных технологий, в число которых вошли биометрии, Smart Retail и другие.

Как сообщил генеральный директор ПАО «Магнит» Хачатур Помбухчан, между двумя компаниями будет разработана специальная дорожная карта, которая поможет обеим сторонам наладить полный информационный обмен в части информационных технологий. Для реализации данного проекта в компании Samsung должны будут провести тотальную экспертизу инновационных технологий и поспособствовать реализации поставленных задач, которые поставлены перед «Магнитом».

Предполагается, что такое сотрудничество даст возможность покупателям получить современный и более качественный сервис. Также сообщается, что все нововведения будут тестироваться во всех регионах, но в приоритете останется Кубань.