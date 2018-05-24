«МегаФон» и Nokia договорились запустить сеть 5G и внедрить цифровые технологии

Сегодня, 14:22

Российский оператор сотовой связи «МегаФон» и легендарная финская компания Nokia подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, договорившись совместно развивать облачные платформы, интернет-проекты, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Планируя внедрить ряд цифровых технологий, первым делом «МегаФон» и Nokia договорились спроектировать, протестировать и запустить сеть 5G. Эффект от сотрудничества российского сотового оператора и финского техногиганта ощутят представители энергетической, промышленной, транспортной и медийной отраслей. Участники ПМЭФ-2018 стали первыми свидетелями работы 5G-сети, задержка которой не превышает 1 мс.

Подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве прокомментировал Марк Руан, возглавляющий бизнес-группы мобильных сетей Nokia. Финская компания рада сотрудничеству со стратегическим российским партнером в рамках создания суперсовременной цифровой инфраструктуры. В Nokia готовы помочь «МегаФону» развивать интернет-проекты, облачные платформы, технологии виртуальной и дополненной реальности посредством уникального портфеля решений, заявил специалист.

Не скрывал радости и Сергей Солдатенков, руководящий отечественным сотовым оператором. Глава «Мегафона» анонсировал внедрение в повседневную жизнь россиян роботов-хирургов, беспилотных автомобилей и умных домов через 10-15 лет.