В Южной Корее заменят часть армии роботами

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В Министерстве обороны Южной Кореи провели исследования, результаты которого показали, что применение роботов, выполняющих разведывательные операции, поспособствует замене в войсках до полумиллиона солдатов.

Таким образом, Южная Корея приняла решение в будущем заменить часть армии роботами. Страна сейчас находится в демографическом кризисе. Её численность достигает 50 миллионов жителей. Прогнозы ООН говорят, что к 2050 году население будет уменьшаться. Такое сокращение приведёт к уменьшению численности вооружённых сил, так как возникнет недобор пригодных к службе людей.

Отсюда и пошла идея внедрить в армию роботов. Использование независимых боевых единиц на самоходных гаубицах K9 Thunder поспособствует высвобождению двух тысяч человек. Роботы смогут выполнять разведные наземные, надводные и подводные работы во всех видах вооружения.